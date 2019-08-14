騰訊（0700）公布次季的微信及WeChat的合併月活躍賬戶數達11.33億，按年增長7%，但按季減少1.8%。QQ的智能終端月活躍賬戶數為7.07億，按年減0.3%、按季減0.9%。微信上10多個內容類小程序的日活躍賬戶數已超過100萬，次季的主要用戶指標包括每位用戶的使用時長、每日信息發送量及視頻上傳量保持穩定按年增長。收費增值服務註冊賬戶則按年升9.7%至1.65億，按季升2.1%。

騰訊稱，已為手機QQ進行了重要版本升級，提升每日信息發送量，也提高了用戶活躍度，加強了語音及視頻等不同形式信息的功能，同時為了擴大用戶連接，會依據共同興趣及共同聯繫人推薦新朋友。

收費增值服務訂購賬戶數按年增長9.7%，主要受視頻及音樂服務訂購數增加帶動。騰訊視頻訂購賬戶數按年增長30%至9,690萬，主要由於集團與戰略合作夥伴推出聯合會員優惠，以及自製國漫系列《鬥羅大陸》（第二季）大受歡迎所致。 但受部分熱門劇集延後播映影響，視頻訂購賬戶數增長有所放緩。 在NBA的2018-2019賽季，共有4.9億中國互聯網用戶透過騰訊平台觀看賽事，是 2014-2015賽季的近三倍。

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