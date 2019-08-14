騰訊（0700）公布次季業績，網絡遊戲收入總額按年增長8%至273.07億元（人民幣，下同），當中手機遊戲收入按年增長26%、按季增長5%至222億元，集團指，受益於現有主要遊戲及最近推出遊戲的大受歡迎，加上遊戲版號恢復審批後，集團遊戲發行量增加，抵銷了淡季因素的影響。

集團表示，次季共發布了十款遊戲，包括自研AR遊戲《一起來捉妖》，以及自研角色扮演遊戲《妖精的尾巴》及《拉結爾》，而第一季只發佈一款遊戲。集團提到，熱門手遊《王者榮耀》收入仍錄得按年增長，而《完美世界手遊》則在三月發行，對次季收入帶來重大貢獻。

值得留意是，食雞手遊《和平精英》自五月推出以來，日活躍賬戶數已超過5,000萬，騰訊已啟動商業化，並推出了 季票，儘管由於遞延影響，對次季列報收入的貢獻有限。

次季的PC遊戲收入按年下跌9%至117 億元，騰訊提到，《英雄聯盟》流水收入錄得按年增長，原因是其受惠於電競主題的皮膚道具銷售，而新遊戲模式《雲頂之弈》，帶動日活躍賬戶數及用戶使用時長增長。集團又稱，會專注於提升《地下城與勇士》的用戶體驗，因此其商業化程度降低。

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