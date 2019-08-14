美國宣布推遲對內地商品徵稅，刺激港股高開429點，最多曾升436點，不過今早內地公布的一系列數據，例如工業增加值、零售、固投均遜預期、失業率亦上升，港股半日升幅收窄至135點。中午，港澳辦、中聯辦就昨日香港機場事件發表譴責言論，並用上「恐怖主義」、「恐怖分子暴行」形容，恒指午後由升轉跌，跌最多83點，收市升20點或0.08%，報25302點，終止3連跌，成交金額839億元，較昨日減少0.4%；國指升19點或0.2%，報9866點。

中聯辦聲明指，對暴徒昨日在香港機場針對兩名內地居民實施圍毆、非法禁錮等嚴重暴力行徑，表示極大憤慨和強烈譴責。認為這些目無法紀、侵犯人權、泯滅人性的暴行，完全超出文明社會的底線，已經與恐怖分子的暴行無異。在這次非法集會中，示威者撕下所謂「和理非」的假面具，癱瘓機場運作，阻礙、辱罵、攻擊不同國籍、不同性別的旅客乃至患病人士和無辜小童，嚴重侵害他們的正當人身權利，嚴重影響香港國際聲譽。更令人憤慨的是，極端暴力分子採取圍堵、搜身、非法禁錮、野蠻毆打等手法對待現場的《環球時報》記者和持因私合法證件途經香港機場送人的深圳居民，並襲擊到場協助護送的警員。強烈譴責激進分子在香港機場傷害內地居民的「近乎恐怖主義行徑」。

港澳辦亦對暴徒圍毆內地記者和遊客等嚴重暴力行徑，表示極大憤慨和強烈譴責，並支持香港警方依法拘捕涉事暴徒。港澳辦稱激進暴力分子先是非法禁錮深圳居民徐某，用索帶將他綁上，用鐳射槍照射眼睛並虐打，致其昏迷，在救護人員到場後，又百般阻撓救助；又以懷疑《環球時報》記者付某假扮記者為名，將其雙手捆綁並圍毆，致使付多處受傷。港澳辦對這種近乎恐怖主義的行徑表示最強烈的譴責，並向受傷的內地同胞和香港警員表示深切慰問。

昨日機場混亂過後，機管局今早亦向向法庭取得臨時禁制令，實施進出管制安排，國泰（0293）終止4連跌，全日升2.8%，報9.82元。太古（0019）亦終止3連跌，收市升3.8%，報78.25元。

全日上升藍籌20隻，下跌藍籌28隻，2隻無升跌。其中，受惠於中美貿易戰稍為回暖，以及業績勝預期的舜宇（2382）升幅最大，收市升8.74%，收報93.95元；不過，公布業績後的萬洲（0288）跌5.36%，收報6.36元，是跌幅最大的藍籌；中電（0002）跌2.11%，收報81.15元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低10點。

4大地產商今日登報為近日反修例風波發聲，收市除新地（0016）無升跌外，其餘全部下跌。恒地（0012）跌0.83%，收報36.05元；新世界發展（0017）跌1.41%，收報9.09元；長實集團（1113）跌2.43%，收報50.15元

港交所（0388）上半年純利52.05億元，按年增3%，符預期，收市升0.51%，收報235.2元

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