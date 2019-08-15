本欄起初以《港朝換代》命名，乃確信香港會慢慢被陰乾和接管，因為共產黨需要的是香港，而不是香港人，今次反送中運動港府束手無策，或令整個過程急速加快，政圈流傳公安部長趙克志已南下深圳，接手指揮整個作戰行動，凌駕港府，正好象徵香港或已改朝換代。

空穴來風必無因，姑勿論這個消息真假，先假設這個是事實，對手這名習近平親信就絕對不可少覷，他在內地有「救火隊長」稱號，2012他接任現任政治局常委栗戰書，成為貴州省委書記，並於3年後調任河北省委書記，響應總書記習近平提出的京津冀協同發展。

直至2017年底，他被委任為公安部長，上任以來在內地推行「掃黑除惡」，揚言堅持凡「恐」必打、露頭就打，令自己平步青雲，也影響不少在北京、上海等大城市長駐的朋友，大嘆夜生活已死。

以他強硬的作風，今次處理香港反送中運動，想必不會手軟，同時港澳辦也形容香港「出現恐怖主義苗頭」，而警務處又出人意表地找來「前二哥」劉業成處理特別職務，「未來一哥」鄧炳強又突然首次與傳媒會晤，全部均屬罕見舉動。

去年他上任後首篇文章，為《著力鍛造新時代黨和人民滿意的過硬公安隊伍——深入學習貫徹習近平總書記「5·19」重要講話精神》，標題很長，大概意思是，先走進群眾，然後再洗腦和執法。

而除了講過「恐怖主義」，趙克志今年初也提倡防範抵禦「顏色革命」，咦，不就是熟口熟面在港媒曾經看過的形容詞？

大灣區國舅

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