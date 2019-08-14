內地體育用品股李寧（2331）上半年純利大升1.96倍至7.95億元人民幣，撇除一次性損益後，純利亦升1.09倍至5.61億元人民常，純利率為9%。集團上半年整體同店銷售的增長為10至20%中段，首席財務官曾華鋒表示，第3季暫時仍可維持增長，全年目標是中單位數增長，會繼續提升產品架構及整體品牌。

他續稱，因為上半年的業績表現，將調高全年純利率目標至8.5至9%，是「合理的保守」，因下半年仍有一些不確定因素。集團執行主席兼代理行政總裁李寧強調，城市化可帶動內地消費，不過集團經營會較審慎，產品未有加價計劃。

截至上半年，李寧旗下的運動時尚類產品，包括「中國李寧」品牌的零售流水按年大增54%，佔總流水比例增至29%，成為零售流水的最大品類。李寧解釋，市場變化下，功能性及運動生活用品更受歡迎，集團因應變化作策略調整。截至6月底，中國李寧共有70間分店，預計年底可增至110至120間。

李寧日前與香港私募股權公司LionRock Capital合作組成私募基金，專注消費及體育類公司。曾華鋒透露，集團投資約6100萬美元，未來會適時再作公布。他強調，李寧品牌有其特色，暫時未有收購計劃。

記者：蕭嘉聰

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