【有片：選股王】世茂房地產見底回升 咩價位買得過？
文章日期：2019年8月14日 13:07
恒指高開後升過436點、高見25,717點向下，半日以近低位收市，收報25416點，升135點或0.54%；國指升0.81%。大市半日成交455億元。
科技股做好，藍籌股舜宇（2382）業績勝預期，股價急升逾一成，連帶瑞聲（2018）、中興通訊（0763）升3%；騰訊（0700）業績前，股價升逾2%。石油股有反彈，中石油（0857）、中石化（0386）升逾2%。人民幣反彈，航空、內房亦偏強。
業績左右個股表現，李寧（2331）、金蝶（0268）、越秀地產（0123）、旭輝（0884）業績後受到追捧 股價升至6%至11%不等。萬洲（0288）、耐世特（1316）業績遜預期，股價跌4%、13%。避險情緒降溫，金礦股回落。長和系亦有沽壓，拖低大市表現。
內房股世茂房地產（0813）上周跌18.5元找到支持回升，受制21元阻力，小回於20元已有承接。公司上半年業績有望保持較快增長，而下半年的增長仍有望高於同業，7月公司合約銷售加速，增長六成，邁向全年銷售目標。若然股價升破21元阻力，料進步上試22.5元水平，低收19元止蝕。