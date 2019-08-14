港交所（0388）宣布，上半年純利52.05億元，按年增3%，符預期；派中期息3.72元，較去年同期多派2%。

港交所半日報235.8元，升0.77%。期內收入85.78億元，按年升5%，主要由於來自滬深港通收入及其他收益創半年度新高紀錄及集體投資計劃的公平值收益和利息收入增加，覆蓋了現貨市場成交額減少，令交易及結算費收入下降的影響。隨着MSCI及富時羅素指數成功納入中國A股，滬深港通北向交易在今年上半年平均每日成交金額創半年度新高，是去年下半年舊紀錄的兩倍有多。

營運支出19.53億元，按年增2%，源自僱員費用及資訊技術支出的增幅，但就租賃採用新會計準則令樓宇支出減少， 抵銷了部分增幅 ；除息稅及折舊前（EBITDA）利潤率為 77%，與去年同期相同，但較2018年底增3%。

港交所指出，今年上半年香港證券市場平均每日成交金額979億元，衍生產品市場期貨及期權交易平均每日成交合約張數118萬張，分別較去年同期下跌23%及4%。IPO集資總額達718億元，按年增長39%，惟新上市申請宗數下跌，撤回上市申請個案亦有所增加。另外，LME的收費交易金屬合約平均每日成交量下跌6%。