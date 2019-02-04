美國推遲向中國商品加徵關稅，港股今早高開429點，最多曾升436點，不過，隨著內地公布的一系列數據遜預期，而大摩亦提醒中美貿易戰仍有機會升級，港股半日升幅收窄至96點，半日收市升135點或0.54%，報25416點，成交金額455億元；國指升79點或0.81%，報9926點。

貿易戰相關股走勢各異，但普遍向上，下跌的主要是業績表現不佳，如萬洲（0288）跌3.87%，收報6.46元，是跌幅最大的藍籌。中美貿易角力稍為緩和，加上業績勝預期、大行齊唱好，舜宇（2382）升12.15%，收報96.9元，是升幅最大的藍籌。上升的貿易股還包括，創科實業（0669）升2.04%，收報55元、申洲國際（2313）升1.14%，收報106.3元、瑞聲（2018）升3.24%，收報36.65元。

大市向上，重磅藍籌股騰訊（0700）升2.22%，收報341.4元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻59點。但香港局勢在內地的消息受過濾，影響內地人來港情緒，友邦（1299）續跌0.82%，收報72.8元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低21點。

地產商會就香港局勢發文後，多隻地產股仍下跌，恒地（0012）跌0.55%，收報36.15元；新地（0016）升0.65%，收報109元；新世界發展（0017）跌0.76%，收報9.15元；長實集團（1113）跌2.14%，收報50.3元；信置（0083）跌0.9%，收報11.02元；九龍倉置業（1997）升2.59%，收報45.5元。

港鐵站淪為靶場，港鐵（0066）續跌0.65%，收報45.65元。機場管理局取得法庭頒發臨時禁制令，國泰（0293）曾升7.4%，半日升3.1%；太古（0019）半日升2.6%。

傳伊利擬以15億入股已停牌的輝山乳業（6863），蒙牛（2319）跌1.67%，收報29.45元。

內地工業增加值、零售、固投遜預期，失業率上升，內銀股方面，工行（1398）升1.23%，收報4.94元；建行（0939）升1.24%，收報5.71元；交行（3328）升1.34%，收報5.31元；中行（3988）升1.35%，收報3.01元。內險股方面，平保（2318）升0.06%，收報87.35元；中人壽（2628）跌0.11%，收報17.7元。

李寧（2331）公布中期業績，扣除一次性與經營無關的損益後權益持有人應佔淨溢利上升109%至5.61億元人民幣，半日升10.8%，報20.5元。

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