國家統計局早前公布，7月末調查失業率上升，由上月的5.1%升至5.3%，國統局指是受到畢業季影響。

國家統計局新聞發言人劉愛華表示，7月失業率上升，主要是因為畢業季到來、畢業生集中進入就業市場。今年畢業生總數達到830萬左右，而且每年都是在上行，今年壓力較大。再觀測25-59歲就業主體人群的就業情況，7月份這個群體的調查失業率是4.6%，與上個月持平。

另外，劉愛華指，物價上升屬於結構性變化，例如豬肉價格受非洲豬瘟影響，但認為內地部門正採取措施，如規模化養殖等來穩定市場供應等，隨着這些措施逐漸見效，豬肉價格會逐步穩定；而鮮果價格隨着秋季到來，大量上市，價格也會進一步回落，全年物價有望保持穩定，實現3%左右的調控目標。

1至7月份居民消費價格按年上升2.3%，其中7月份當月居民消費價格按年上升2.8%，比上月擴大0.1個百分點；扣除食品和能源的核心CPI按年上升1.6%，連續三個月都保持在較低水平。

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