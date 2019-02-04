受惠美國延遲向部分中國商徵稅，中美談判又轉偏好影響，港股今早跟隨外圍向上，恒指今早高開429點或1.71%，報25711點，成交金額18億元；國指今早高開162點或1.66%，報10009點。

受惠中美貿易戰，以及業績勝預期的舜宇（2382）升9.95%，報95元，是升幅最大的藍籌；隔晚蘋果升逾4%，瑞聲（2018）亦升3.66%，報36.8元。

藍籌全線向上，重磅藍籌騰訊（0700）升2.69%，報343元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻72點；升幅最少的則是煤氣（0003）升0.12%，報16.52元。

機場管理局表示，已取得法庭頒發臨時禁制令，禁止任何人非法地及有意圖故意阻礙或干擾香港國際機場的正常使用；任何人亦不得在機場出席或參與任何在機場管理局指定地方之外舉行的示威、抗議或公眾活動。臨時禁制令清楚表明，不可理解臨時禁制令為批准任何有違反公安條例的示威、抗議或公眾活動。國泰（0293）升7.4%，報10.26元，太古（0019）升1.86%，報76.75元。

永義國際（1218）公布，有關分拆住宅物業業務獨立上市一事，上市委員會審閱聆訊後，決定維持不接納建議分拆之決定。故此，公司決定不再提出進一步上訴及建議分拆。永義國際無升，報4.06元。

李寧（2331）公布中期業績，扣除一次性與經營無關的損益後權益持有人應佔淨溢利上升109%至5.61億元人民幣，淨利率為9.0%：收入上升約33%至62.55億元人民幣，毛利率擴張1個百分點。李寧升5.9%，報19.6元。

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