【開市焦點】美推遲關稅 港股ADR升316點 留意相關出口股
文章日期：2019年8月14日 08:52
美國推遲向部分中國商品徵稅，美股三大指數分別升1.42%至1.91%，港股ADR亦升316點或1.24%，報25597點。個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升1.85%，折合報340.19元；匯控（0005）升0.65%，折合報58.07元；建行（0939）升0.78%，折合報5.68元。
今日焦點股份可留意：
美國推遲加徵關稅的部分中國商品包括提電話、手提電腦、遊戲機、玩具、電腦螢幕、服裝和鞋類。隔晚蘋果升逾4%，留意瑞聲（2018）等受惠股。
舜宇光學（2382）昨公布中期業績，純利4.3億元人民幣，高過預期的13.7億元人民幣。加上中美利好消息，亦可留意。
機場管理局表示，已取得法庭頒發臨時禁制令，禁止任何人非法地及有意圖故意阻礙或干擾香港國際機場的正常使用；任何人亦不得在機場出席或參與任何在機場管理局指定地方之外舉行的示威、抗議或公眾活動。臨時禁制令清楚表明，不可理解臨時禁制令為批准任何有違反公安條例的示威、抗議或公眾活動。留意國泰（0293）、太古（0019）。
永義國際（1218）公布，有關分拆住宅物業業務獨立上市一事，上市委員會審閱聆訊後，決定維持不接納建議分拆之決定。故此，公司決定不再提出進一步上訴及建議分拆。
李寧（2331）公布中期業績，扣除一次性與經營無關的損益後權益持有人應佔淨溢利上升109%至5.61億元人民幣，淨利率為9.0%：收入上升約33%至62.55億元人民幣，毛利率擴張1個百分點。
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