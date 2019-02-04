美國將部分中國商品加徵10%關稅的日子推遲到12月中旬生效，以避免影響聖誕節銷情；加上美國總統特朗普指，兩國談判代表進行了「非常富有成效」的通話，北京希望在貿易問題上「做一些激動人心的事情」，而新華社亦指，副總理劉鶴與美國貿易代表萊特希澤和財長梅努欽通電話，雙方約定在未來兩周內再次通話。受消息刺激，美股大升，道指曾升519點或2.01%，資金離開避險資產，美債、金價回軟，油價升超過4%。

道瓊斯工業平均指數收漲372點，升幅1.44%，報26279點。標普500指數收漲43點，升幅1.5%，報2926點。納斯達克綜合指數收漲152點，或1.95%，報8016點。

蘋果升4.23%，報208.97美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻57點，而輝瑞跌0.54%，報35.2元，拖低道指1.2點。

科技股方面，蘋果收市報208.97元，升4.23%，谷歌母公司Alphabet收市報1196.73元，升1.89%，亞馬遜收市報1824.34元，升2.2%，Facebook收市報188.45元，升1.66%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.54%，報372點。德國DAX指數收漲0.61%，報11750點；法國CAC 40指數漲1%，報5363點；英國富時100指數收漲0.34%，報7250點。