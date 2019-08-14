港股再度捱沽，恒指低開288點後反覆向下，以近全日低位收市，收報25,281點，跌543點或2.10%。恒指跌至上周低位，未能再上演絕地反擊一幕，但正如上周指，短線或有餘波，要考驗兩萬五甚至稍跌穿才回升。尋底的格局難料何時何水平見底，見底要留意反彈的力度，上周反彈至26,300點已遇到阻力，後市升破才可稍為安心。

大市方面，據《明報》港股數據庫，升跌比率5比95，跌逾3%佔下跌股份三成；陽燭對陰燭為10比90。大市跌勢全面，相比8月2日、5日同樣超過九成下跌，當日跌逾3%佔四五成，昨天沽壓較溫和，但不代表好事。今年5月跌浪中，有6日下跌的股份超過八成半，當中有3日跌逾3%佔兩三成，因此溫和下跌有機會處於反覆尋底。

騰訊今發季績 勿過分憧憬

本報數據庫追蹤的30個行業，有三分之二跌逾2%、與恒指相若以至跑輸，軟件服務、中資電力跌逾4%表現最差。騰訊（0700）旗下騰訊音樂第二季業績遜預期，股價已經受壓；閱文（0772）半年少賺逾兩成，股價挫近兩成。騰訊將於今日公布季度業績，廣告收入料受壓，遊戲收入復蘇能否支撐業績，甚至推動股價，不宜過分憧憬。

近日回勇的軟件、互聯網股平安好醫生（1833）連升5日回落近2%，回吐宜守位36元支持。另一今年強勢的互聯網股美團（3690），月初升至70元開始調整，到上周急挫至59元即彈，惟受制於50天線回落，短線或要再次考驗59元支持，守穩有望保持中線升勢。低收58元止蝕。

除了受避險情緒推動的金礦股外，強勢的丘鈦（1478）、舜宇（2382）、海底撈（6862）、新奧（2688）、藥明生物（2269）等昨天曾逆市升逾2%，受到追捧，雖然大部分收市已打回原形或倒跌。藥明日前發盈喜，基本面較強，可以留意。

藥明預告今年上半年純利增長至少78%，主要是贏得更多市場份額；新增綜合項目數保持快速增長；運營效率提升；跟隨藥物分子發展階段擴大業務的策略推動收益大幅增長，以及錄得其他營業外收益等帶動。

藥明75元見支持 可分注吸

藥明擁有一體化生物技術平台，業務模式建基於跟隨發展階段擴大業務策略，由於每個綜合項目，客戶對其服務的需求，一般都會隨着開發至實現商業化生產而增加，帶來的收益隨之上升，為持續增長帶來動力。此外，集團受惠於中國對創新藥支持，反之受醫藥衛生體制改革的負面影響較少，支持股價表現。走勢上，藥明7月急升至85元受阻回落，上周跌至50天線約75元初見支持，可於支持位分注吸納，倘跌穿70元乏力反彈，宜先離場。

[劉思明 數據尋寶]