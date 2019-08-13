越秀地產（0123）年初公布以140億元以購官湖站上蓋項目86%權益，上半年已貢獻合約銷售額的21億元（人民幣，下同），成為引入廣州地鐵後首個落地的「軌道+物業」項目，董事長林昭遠指，希望項目全年可貢獻達50億元，而上半年已完成合同銷售目標680億元的約54.3%或369億元，按年增加31.9%。

問到上半年集團買地較多，林昭遠指官湖站為以發行股份形式收購，不計入預算內，今年拿地預期已由原來159億元提升至約179億元，上半年已支付相關款項約110億元，故下半年仍有拿地空間。

集團早前亦已披露，與越秀集團訂立兩份期權契約，落實取得蘿崗、陳頭崗兩個新地鐵地產項目51%權益的權益，並有意於2019年第四季度行使該兩份期權及完成收購事項。

上半年集團新進入武漢、深圳等4個城市，林昭遠表明大灣區為集團重點發展區域，投資預算的50至60%會投放在大灣區，未來會擇優及精準投放。

集團中期核心純利增加63.2%至18.3億元，純利增加42.4%至18.7億元，每股基本盈利為0.1393元，按年增31.5%，中期派息每股0.053港元，按年增26.2%。