萬洲國際（0288）上半年純利按年跌16.9%至4.63億美元，期內豬肉價格按年升16.1%至每公斤14.3元人民幣，雙匯發展總裁馬相傑指出，現時豬肉價格已升至22元人民幣創新高，預計下半年生豬及豬肉價格會繼續上升，品牌上半年已三度調整價格，以應付成本上升，暫時未有產品調價計劃，如果第4季豬肉價格大幅上升，就會考慮再次加價。

他解釋，受成本上漲拖累，集團上半年利潤下跌，不過期內已推出多個措施，包括5個方向，例如調整產品結構、提高生產效率等，相信措施的成效可在下半年持續反映。

集團提及，未來有意作行業整合，馬相傑指出，內地爆發非洲豬瘟，養豬以及屠宰行業正處於低谷，帶來很好的併購機會，不排除收購相關公司，不過未有明確收購目標。

美國業務方面，史密斯菲爾德食品公司首席財務官Glenn T. Nunziata指出，中美貿易戰影響公司出口豬肉至中國，不過會因應中美豬價差異影響出口規模，過去數月就有「戲劇性（dramatic）」增長，公司亦會發掘更多豬肉出口市場。公司於美國推出8款植物性蛋白產品，料於9月起發售，他預計，首1至2年產品收入佔比並不明顯，不過產品有很大潛力，暫未有計劃於內地出售。

集團常務副總裁兼首席財務官郭麗軍表示，未來會以符合中國政策為原則，「利潤少的就會少做」，受非洲豬瘟影響，內地生豬供應緊張，集團會在更多國家採購，例如歐洲、南美等地。