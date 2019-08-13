銀河娛樂（0027）副主席吕耀東表示，集團投資銀河三期首部分，預計會如期明年底竣工，爭取在2021年初投入使用。第四期則依時間表，於2022年完工交付使用。但是名字是否如外邊所傳定為銀河金峰，他則謂無可奉告，目前仍在討論中，待多過一些時間作正式公布。

呂耀東又指，雖然銀河第三、四期設有可容納1.6萬人綜藝場館，即使目前百老匯內容載有3000名觀眾的場館，他認為因為場館質素不同，並無抵觸而要重新規劃百老匯的場館。財務總裁戴力弘強調，銀河三、四期會依預算興建。至於投資15億元翻新星際及澳門銀河方面，則可望明年中陸續完工投入服務，令業務得到更大支持。

在開拓日本市場方面，呂耀東說，目前待當地11月進一步消息時及時間表便即行動，但是他們正與當地政府、合作伙伴交流，並持續增加當地人手。在菲律賓長灘島方面，戴力弘表示，集團仍有興趣，繼續留意當地發展。

在貴賓博彩業務方面，呂耀東稱，已收到博監局指示，中介人不能在澳門從事澳門以外的博彩中介生意，銀娱會與博監局合作。貴賓博彩生意受經濟影響、中美貿易關係緊張、人民幣下跌及區內其他賭場競爭，可幸是澳門整體博彩收入持穩。銀娛則會透過做好品牌、規模及服務，加強競爭，無意回佣吸客。集團早年回應政府方向，發展多些中場、多元發展及提升更多體驗。在第三期方面，更有逾九成為非博彩項目。戴力弘則說，早前貴賓廳集團太陽城被內地媒體質疑，觸發賭資外流，對貴賓廳行業收緊後，不排除部分海外貴賓博彩收益回流，然而目前尚未有具體數據清楚顯示有關情況。

記者：陳偉燊

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