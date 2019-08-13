希慎興業（0014）旗下商舖租戶上半年銷售額按年升約4%，跑贏香港整體零售銷售額跌2.6%，集團首席財務總監賀樹人透露，租戶尚未交齊7月的銷售額，初步估計7月銷售額按年將下跌逾一成（early teens），希望下半年仍可優於大市，強調希慎主要作長線收租生意，會關心租戶的經營狀况。

賀樹人指出，首季商戶銷售額按年升5%，次季則放緩至升3%。他強調，商舖上半年收入10.01億元，有4900萬元為商舖收入分成，佔5%，因此希慎不太受商舖營業額影響。他續稱，明年約有20至25%的租戶需要續租，未見有減租要求，希慎作為業主，會貫徹過去的宗旨，在不同經濟周期與租戶商討租金，營商環境可令租戶「做到生意，希慎亦有得益」。

希慎主席利蘊蓮稱，示威活動對集團一定有影響，留意到旅客有所減少，租戶傾談新租約亦會小心翼翼「睇一睇情況」，下半年市况不明朗，不過香港並非首次出現風波，希望大家可共渡時艱（weather the storm）。

記者：蕭嘉聰

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