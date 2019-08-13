昨日市民為抗議警察暴力而於機場集會，令機場破天荒停運。運輸及房屋局長陳帆昨日黃昏於記者會上更指出，每天有近20萬名旅客進出機場，而機場佔所有出入口貿易總額高達42%，是非常重要的國際航空樞紐；機場停運會嚴重影響超過80萬與機場相關就業人口的工作，以及在東涌居住的10萬名市民出入。他又指，機場的國際航空樞紐地位，是多年打拼得來，失去後重建會相當困難。

政府接連以經濟牌去強調示威活動對香港的負面影響，雖然昨日機場因集會而停運確實甚為罕見，但情況是否如陳帆所言，有如「東方之珠」的機場，被「踩爛或掉進垃圾桶」？

從貨運角度，香港機場是全球最繁忙的國際航空貨運機場，而正如陳帆所說，機場佔所有出入口貿易總額高達42%，不過據機場航班信息顯示，自昨日下午約3時半，即機場運作取消起，至今早6時實施航班重新編配的15小時內，抵港貨機有52班，其中只有5班取消；離港貨機共53班，當中2班取消，另外分別有1班延誤逾15小時、2班延誤4小時至5小時，還有9班延誤一至兩小時。換算下來，取消貨機航班僅佔6%。

除了貨機，亦有不少貨品其實是由客機付運，據機管局公布，昨日至今受影響航班近370班，以機場平均每日約1200班航班升降計，整體受影響航班估計佔31%左右。

那麼，370班航班取消是否足以令香港機場失去國際航空樞紐地位，嚴重影響超過80萬與機場相關就業人口的工作？天文台紀錄顯示，由2017年6月至2019年7月，香港先後7次發出8號或以上熱帶氣旋警告信號，其中5次令機場完全停頓10小時以上，當中包括兩次10號風球。就以去年9月16日大家記憶猶新的「山竹」為例，10號風球持續掛出10小時，當日共889班航班取消；再以2017年8月23日的「天鴿」為例，10號風球掛了5小時，450班航機取消。

兩次10號風球所影響的航班更多，香港的國際航空樞紐卻未有丟失，「東方之珠」也未見甚麼東西爛掉需要重建。誠然，今日機場繼續有集會，目前機管局未有再宣布停運，但如果機場連續多日停運的話，那麼對經濟的影響便確實有需要去認真評估，但15小時的停運便去到動搖國際樞紐那麼嚴重，那就有點誇大其辭了。

花生醬