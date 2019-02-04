反修例活動發展至今，雙方對立持續升級，今早特首林鄭月娥再記招，繼續支持警方、譴責示威者，對示威者的五大訴求沒有一絲接納的跡象，恒指跌幅即時擴大至超過400點，而示威者再到機場集會，港股尾市跌幅進一步擴大至最多553點，低見25270點，續創7個月新低。

恒指收市跌543點或2.1%，報25281點，成交金額842億元，較昨日增加43%；國指跌151點或1.51%，報9846點。

藍籌當中只有舜宇（2382）逆市上升，舜宇今日會公布業績，業績前有資金炒作，收市升0.47%，收報86.4元，貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻1點。

中午公布業績的銀娛（0027）跌5.84%，收報44.3元，是跌幅最大的藍籌。而內地訪客減少，大和預期友邦（1299）的新業務價值增長會受阻，最壞情況下將按年跌4%，友邦收報73.4元，跌2.97%，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低81點。

地建會發聲明強烈譴責暴力惡化及污損國家行為，地產股續跌。恒地（0012）跌2.81%，收報36.35元；新地（0016）跌1.81%，收報108.3元；新世界發展（0017）跌1.6%，收報9.22元；長實集團（1113）跌2.37%，收報51.4元；信置（0083）跌1.77%，收報11.12元；九龍倉置業（1997）跌0.78%，收報44.35元。領展（0823）跌2.86%，收報86.55元。

地鐵站淪靶場，特首繼續撐警，港鐵（0066）跌3.87%，收報45.95元。

國泰（0293）近來因社會運動而被推上浪口風尖，繼日前被官媒隔空砲轟後，有中資券商亦加入唱淡國泰。工銀國際發表報告，將國泰評級下調至「強烈沽售（Strong Sell）」，目標價6元。國泰收市報9.55元，跌2.55%，曾創52周低，報9.27元。

中國民用航空局在網站發布新聞稿表示，中國民航局副局長崔曉峰在北京應約會見了太古集團（0019）主席施銘倫。該新聞稿未提供有關此次會面的其他詳細信息。太古跌1.76%，收報75.35元。

內房旭輝（0884）上半年核心純利增加17.3%至28.7億元（人民幣，下同），純利為44.13億元，按年增加5.66%。旭輝報4.22元，跌4.95%。

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