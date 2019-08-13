近期多家房企表明會放緩買地，內房旭輝（0884）主席林中指，未來會以銷定產、降低庫存，提高銷售加快回款，在量入為出的策略下，投資力度會控制在權益回款50%以內，料八、九月會暫緩拿地；在頭七月集團已取得權益地價324億元(人民幣，下同)的地皮，新增值值1370億元，平均成本每平方米4967元。

集團早前公布與深圳內房花樣年（1777）達成戰略合作，將會在一些舊改項目，尤其深圳舊改項目共同合作。集團在大灣區以合作加舊改方式，已鎖定了超過30個項目，總建面600萬平方米，並成立了舊改公司，與廣州六個村簽訂了舊改協議。

至於近年集團想增加經營現金流，上半年租金收入更出現增長逾兩倍的成績，林中指出，在今年底或明年初將會公布一個商辦的新戰略計劃，其他資料暫難公布，但不會影響到住宅業務發展。

問到中期息大增逾4成，至每股約0.1港元，林中指，全年將會維持以往派息比率。

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