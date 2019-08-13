國泰（0293）近來因社會運動而被推上浪口風尖，繼日前被官媒隔空砲轟後，有中資券商亦加入唱淡國泰。工銀國際發表報告，將國泰評級下調至「強烈沽售（Strong Sell）」，目標價6元。該行指，中國民航局對國泰發出安全警報，管理層對相關危機管理不善，將對公司造成不可逆轉的損害，又稱國泰收購香港快運，加上過度依賴香港作為樞紐，會進一步威脅其盈利能力。

連日捱沽的國泰現報9.5元，跌3%。

工銀國際預計，中國民航局的安全警示將嚴重損害國泰航空的品牌形象，雖然國泰上半年的內地航線只佔可用座公里數（Available Seat Kilometre）約7%，但其絕大多數航線必須經過內地領空，需受到當局監管。該行認為，中國民航局此舉將對國泰航空的品牌形象造成不可逆轉的損害，「尤其是對公司增長日益重要的中國客戶」。

該行又稱，近期國泰爆發公關危機，例如在中國民航局警告後才暫時停職被捕機師，禁止參加抗議員工在飛往內地航班上工作，與去年的乘客資料外洩事件同樣反映出國泰管理不善的問題。工銀國際又稱，事件反映國泰過度暴露於香港的動亂（civil disorder ）和中美貿易緊張局勢的危機。

工銀國際指出，國泰收購香港快運極具風險及適得其反（backfire），認為兩者有不乏航線重複，而且美國減息、人民幣貶值增加成本潛在壓力。