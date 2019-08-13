今日市場傳出匯豐再加按息，新造一手、二手及轉按的封頂水平，全部調升至P減2.65厘，即實際封頂水平全部加至2.475厘，加幅為0.1厘。另外，1000萬元貸款額以下的現金回贈，再削50點子至只有1％。

匯豐發言人回應指，作為主要的市場參與者，匯豐致力確保本港的按揭市場能夠健康發展，因此會因應市場情况定期檢視按揭息率，如有需要，作出適當調整。近日，經過參考多項因素，包括香港銀行同業拆息、本行的競爭力及市場價格，本行決定調整按揭息率。

但發言人重申，按揭是匯豐香港零售業務的核心之一，重申該行一向有定期檢視按揭息以確保業務可持續發展。

中原按揭董事總經理王美鳳指出，匯豐希望可以帶頭改善按揭業務息差，尤其現時拆息較年初高，未來預期還會上升，資金成本增加。同時，樓市交投預期會放慢，在此時調整，對業務影響較小。

匯豐早在6月底開始放慢按揭業務的步伐，7月份現樓按揭排名已被中銀香港（2388）超越，跌落第二位。

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