新地發新聞稿，呼籲示威者停止暴力、回歸理性，並重申只有溝通對話，才能為香港的明天找到出路。新地支持警方執法，又指經濟受到傷害，若亂局持續，將影響數十萬家庭生計。

早前，香港另一大集團九倉（0004）首席顧問、前主席兼前全國政協常委吳光正亦發文炮轟示威者出師無名。而地建會亦遣責暴力行為。

【逃犯條例】官媒指責後 吳光正發文炮轟示威者出師無名

【修例風波】16發展商聯署地建會譴責暴力行為違和平示威原意

新地全文如下：

新鴻基地產發展有限公司（新地）今日表示，近期一連串暴力及挑戰法治的行為，經已損害香港經濟和嚴重影響市民生活。新地呼籲示威者停止暴力、回歸理性，並重申只有溝通對話，才能為香港的明天找到出路。

新地表示，支持特首及特區政府依法施政，支持警方執法維護法治，盡快恢復社會秩序，令受傷的經濟盡快恢復元氣，保持安定繁榮。

香港正面對內憂外患，不能再亂下去，盡快止暴制亂和恢復秩序，是社會所需，當務之急。最近兩個多月的示威浪潮、持續升級的暴力行為，已經令到香港法治受到挑戰，經濟受到傷害，從疲弱的旅遊、餐飲、零售和酒店的情況已經反映出來。倘若亂局持續，將會嚴重影響數十萬酒店、零售行業從業人員以及他們的家庭生計。

「一國兩制」是香港成功的基石，賴以繁榮的支柱，絶不能讓連串升級的暴力行為損害香港的根基。

新地會一直緊守崗位，秉持「以心建家」的信念，服務香港，支持香港發展，與香港市民共同渡過難關。

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