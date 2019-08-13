恒指低開288點後反覆向下，半日跌479點或1.86%，收報25345點；國指跌1.44%。大市成交451億元。

藍籌股幾乎全線下跌，舜宇（2382）逆市升逾1%，九倉置業（1997）申洲（2313）恒隆地產（0101）跌幅少於1%，表現已算硬淨。不過，本地概念股沽壓未並消除，中銀香港（2388）港鐵（0066）領展（0823）跌近2%。此外，醫藥中生製藥（1177）跌4%，濠賭股銀娛（0027）金沙中國（1928）跌逾3%。友邦（1299）跌近3%。此外，科網、出口股沽壓沉重。

醫藥股今早未能倖免捱沽，藥明生物（2269）逆勢有資金追捧，半日升逾1%。公司早前預告今年上半年純利增長近八成或以上，增長是由該增長主要是由於取得更多市場份額，新增綜合項目數保持快速增長，運營效率提升，以及錄得其他營業外收益帶動，基本面保持強勁。

集團是開放式生物製劑技術平台，為客戶提供一條龍服務，從概念研發到商業化生產提供解決方案；透過「跟隨藥物分子發展階段擴大業務」策略，一方面可以在每個綜合項目，隨著項目的推進，增加收益，亦可以增強公司與客戶的合作關係，為未來持續增長帶來動力。公司受惠於中國對創新藥支持，受到醫藥衛生體制改革的負面影響較少，支持股價表現。

走勢上，今年2月中以來，藥明在68至83元上落，近日跌中位或50天線約75元初見支持，可於貼近支持分注吸納，並設低收70元止蝕。

劉思明

明報資深評論員