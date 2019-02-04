內房旭輝（0884）上半年核心純利增加17.3%至28.7億元（人民幣，下同），純利為44.13億元，按年增加5.66%，每股基本盈利為0.41元。旭輝每股中期息派0.0893元（約0.1港元），按年增加46.6%。

旭輝上半年收入為200.63億元，按年增加8.9%﹔毛利率為29.6%，經調整以撇除因若干項目財務併表成為附屬公司的會計處理影響毛利率則為34.5%，較2018年中期23.6%增加。

集團核心淨利潤率為14.3%，去年同期為13.3%。淨負債率69.5%，現金達543億元，加權平均債務成本為5.9%，去年同期為5.8%。

上半年合同銷售額按年增加33.9%至884億元。集團上半年的合同銷售現金回款率超過95%。

上半年集團收購了34個新項目，當中應佔土地金為266億元，七月則以57.6億元再收購6個新項目權益。集團截至六月底的土地儲存為4680萬平方米，按年增加13.6%，應佔土儲為2340萬平方米，按年增加13%。

至於集團近年積極拓經常性收入，上半年來自租金收入為1.747億元，按年增加2.07倍﹔投資物業20項，總建築面積及應佔建築面積分別約為102萬平方米及約60萬平方米。

旭輝早市跌3.83%，報4.27元，成交額4384萬元。

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