理文造紙（2314）中期純利16.8億元，按年跌43.6%，每股盈利為0.3825元。每股中期息派0.13元，按年跌35%。

集團中期收入為129.47億元，按年跌20.9%。截至今年6月30日的總銷售量為281萬噸，產品平均每噸淨利潤為597元。

各分部上半年收入中，核心的包裝紙業務收入近106億元，按年跌24.5%﹔木漿收入為4.47億元，按年跌22.7%﹔衛生紙收入為23.5億元，按年持平。

集團指，作為核心業務的包裝紙在上半年平穩發展，但自中美貿易戰於2018年開展，內地包裝紙業務相對萎縮，加之從2017年開始，內地陸續推出了關於限制廢紙進口的政策。相關限制政策的出台一定程度上限制了原材料的供應，對國內造紙行業產生一定衝擊，集團的廢紙回收受到了一定影響。因此，集團積極尋求其他方法替代廢紙入口。

集團指自下半年起，隨著內地供給側改革的推進，加之趨嚴的環保政策限制新增產能投放，使得行業供需狀態開始偏緊。而國際上中美貿易戰展開，加徵25%關稅，高關稅亦使得原材料供應持續緊張，原料供給受限，同時下游需求不振，令造紙企業利潤下滑。集團展望未來會繼續在一帶一路國家以及城市發掘商機，對一帶一路長遠發展有信心。

其他報道：

【公司業績】銀娛中期純利跌7.3%

【港股午市】特首繼續撐警、譴責示威者 恒指跌479點 見7個月低

【逃犯條例】長實趙國雄：下半年樓市走勢難預測

【A股午市】滬深兩市半日低收 上證2800點得而復失

【大行點睇】大摩：下半年港住宅樓價及零售銷售風險大

【招標風波】新地雲滙案 認罪並罰款5萬

【外圍經濟】新加坡第二季經濟倒退3.3% 遜預期

【中國數據】7月實際使用外資548.2億元人民幣 增8.7%