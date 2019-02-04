【港股午市】特首繼續撐警、譴責示威者 恒指跌479點 見7個月低
文章日期：2019年8月13日 12:12
香港反修例引發的問題持續，特首林鄭月娥今早出席行會前會見記者，繼續支持警方、譴責示威者，恒指跌幅即時擴大，半日最多跌483點，半日收市跌479點或1.86%，報25345點，成交金額451億元，較昨日同期大增44%；國指跌144點或1.44%，報9853點。恒指見今年1月4日後新低。
反修例風波，內地接收經過濾的資訊，影響來港人次，大和預期友邦（1299）的新業務價值增長會受阻，最壞情況下將按年跌4%，友邦半日跌2.78%，收報73.55元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低75點。中生製藥（1177）則跌4.03%，收報9.05元，是跌幅最大的藍籌。
50隻藍籌當中，僅即將公布業績的舜宇（2382）上升，半日升1.16%，收報87元，貢獻恒指2點。
內地民航局約見太古（0019）主席，太古跌1.17%，收報75.8元，而旗下國泰（0293）則跌4.3%，報9.37元，最低見9.27元，創52周低。
香港局勢持續困擾，地產股下跌，恒地（0012）跌1.6%，收報36.8元；新地（0016）跌1.63%，收報108.5元；新世界發展（0017）跌1.17%，收報9.26元；長實集團（1113）跌1.42%，收報51.9元；信置（0083）跌1.94%，收報11.1元；九龍倉置業（1997）跌0.22%，收報44.6元；領展（0823）跌2.53%，收報86.85元。
地鐵站淪靶場，特首繼續撐警，市民只有抗議，港鐵（0066）跌3.14%，收報46.3元。
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