香港局勢升溫，港股今早低開288點或1.12%，報25536點，成交金額15億元；國指今早低開71點或0.72%，報9926點。

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碧桂園（2007）跌2.4%，報9.37元，是跌幅最大的藍籌。友邦（1299）跌1.98%，報74.15元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低54點。僅3隻藍籌逆市升，其中，旺旺（0151）升1.15%，報6.17元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻1點。

人行公布7月金融數據，當月新增人民幣貸款1.06萬億元，較6月的1.66萬億元有所放緩，較市場預期的1.28萬億元遜色。廣義貨幣（M2）按年增8.1%，增速比上月末和去年同期均低0.4個百分點，也低於市場預計的8.4%。內銀、內險、內房下跌。

內銀股方面，工行（1398）跌1%，報4.93元；交行（3328）跌0.38%，報5.28元；中行（3988）跌0.33%，報2.99元；建行（0939）跌0.7%，報5.69元。內險股平保（2318）跌0.4%，報87.5元；中人壽（2628）跌0.56%，報17.88元。內房股方面，潤地（1109）跌1.95%，報30.15元；碧桂園（2007）跌2.4%，報9.37元；中海外（0688）跌0.8%，報24.9元。

國泰航空（0293）在其網站上表示，取消逾210個進出香港的航班，截至香港時間凌晨5：04已取消超過95個離開香港的航班，抵港航班取消數量超過105個。開市報9.89元，升0.91%。

中國民用航空局在網站發布新聞稿表示，中國民航局副局長崔曉峰在北京應約會見了太古集團（0019）主席施銘倫。該新聞稿未提供有關此次會面的其他詳細信息。太古開市報75.85元，跌1.1%。

新世界（0017）公布，截至6月底的財政年度，集團於香港的物業銷售金額約為105億元，超過100億元的銷售目標。開市跌1.81%，報9.2元。其他地產股方面，長實集團（1113）跌1.23%，報52元；恒地（0012）跌0.8%，報37.1元；新地（0016）跌0.27%，報110元；信置（0083）跌0.71%，報11.24元。

會德豐（0020）公布，截至6月底止中期純利減少3%至83.27億元；若扣除投資物業重估及特殊項目後，核心盈利為69.77億元，按年上升35%，每股盈利4.07元，中期息每股52.5仙，按年上升5%。開市報46.25元，升1.6%。

閱文集團（0772）公布，截至6月底止中期業績，純利3.93億元(人民幣．下同)，按年倒退22.36%，每股基本盈利0.39元，不派中期股息。開市報27.05元，跌7.4%。

獲私有化提議的冠捷（0903）開市報3.5元，升28%，私有化作價為每股3.86元。

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