香港反修例問題不願和平解決，反而推向雙方不斷升級的局面，連內地官方、官媒都要出聲，進度為局勢火上加油，一副玉石俱焚的取態成功引發市場憂慮、美股下跌1.2%至1.5%，港股ADR更是跌1.52%或386點，跌至25438點收市。個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌1.3%，折合報335.6元；匯控（0005）跌2.25%，折合報57.72元；建行（0939）跌1.48%，折合報5.65元。

【歐美戰報】香港、阿根延局勢引發市場避險 道指挫389點

今日焦點股份可留意：

中國民用航空局在網站發布新聞稿表示，中國民航局副局長崔曉峰在北京應約會見了太古集團（0019）主席施銘倫。該新聞稿未提供有關此次會面的其他詳細信息。

人行公布7月金融數據，當月新增人民幣貸款1.06萬億元，較6月的1.66萬億元放緩，較市場預期的1.28萬億元遜色。廣義貨幣（M2）按年增8.1%，增速比上月末和去年同期均低0.4個百分點，也低於市場預計的8.4%。留意內銀。

國泰航空（0293）在其網站上表示，取消逾210個進出香港的航班，截至香港時間凌晨5：04已取消超過95個離開香港的航班，抵港航班取消數量超過105個。

冠捷科技（0903）收到每股3.86元的私有化要約。

騰訊（0700）旗下騰訊音樂公佈第二季收入為59億元人民幣，差過市場預期的59.4億元人民幣。第二季調整後每股純益0.67元人民幣，市場預期為0. 61元人民幣。

新世界（0017）公布，截至6月底的財政年度，集團於香港的物業銷售金額約為105億元，超過100億元的銷售目標。

會德豐（0020）公布，截至6月底止中期純利減少3%至83.27億元；若扣除投資物業重估及特殊項目後，核心盈利為69.77億元，按年上升35%，每股盈利4.07元，中期息每股52.5仙，按年上升5%。

華潤電力（0836）公布，7月附屬電廠售電量達到1339.68萬兆瓦時，按年下降10%。今年首七個月累計售電量達到8404.31萬兆瓦時，按年下降5.9%。

閱文集團（0772）公布，截至6月底止中期業績，純利3.93億元(人民幣．下同)，按年倒退22.36%，每股基本盈利0.39元，不派中期股息。

寶勝國際（3813）公布，7月綜合經營收益淨額19.97億元，按年上升21.87%。

專營內地殯葬服務的福壽園（1448）公布上半年業績，純利賺2.97億元，按年增13.3%，另派中期息每股4.21港仙。福壽園主席兼執行董事白曉江坦言，內地現時面對的經濟下行壓力很大，但認為自改革開放以來，內地一向以「抓經濟」作主旋律發展，殯儀作為內地重點行業之一，相關法規相對改善，而未來幾年，殯葬業將可全面提速發展。

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