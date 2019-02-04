香港問題、阿根廷問題引發市場避險，道瓊斯工業平均指數收跌389點，跌幅1.49%，報25897點，最多曾跌462點。金價上升，於6年高位徘徊、美債息下跌，10年期國債息跌9.93個基點，報1.6454%。標普500指數收跌35點，跌幅1.22%，報2883點。納斯達克綜合指數收跌0點，或0%，報7863點。

港澳辦發言人楊光指示威「出現恐怖主義苗頭」，加上已被外國投資者密切關注的《環球時報》總編輯胡錫進對香港評為「暴行已經到了可以當場擊斃施暴者的惡劣程度」、「直覺告訴他如果香港局勢就這麼亂下去，中國動用國家力量直接干預那一刻最終到來將是篤定的」，加上大量武警集結深圳，加強劍拔弩張、後果自負的氣氛。

香港的政治動盪引發外界關注，美國白宮表示，正在繼續觀察香港事態的發展、美國參議院共和黨領袖麥康奈爾表示，如果北京對香港示威作出任何暴力鎮壓，都是令人完全不能接受。另外，加拿大總理杜魯多也表示對香港「極度關注」，呼籲北京謹慎處理示威者。

市場一方面憂慮香港局勢，及變成中美貿易角力籌碼，另一方面，阿根廷初選結果顯示反對派候選人領先，阿根廷披索兌美元應聲跌至紀錄最低。

高盛跌2.9%，報200.88美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低40點，而強生升0.09%，報132.16元，貢獻道指0.8點。

科技股方面，蘋果收市報200.48元，跌0.25%，谷歌母公司Alphabet收市報1174.5元，跌1.21%，亞馬遜收市報1784.92元，跌1.25%，Facebook收市報185.37元，跌1.32%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.31%，報370點。德國DAX指數收跌0.13%，報11679點；法國CAC 40指數跌0.34%，報5310點；英國富時100指數收跌0.38%，報7226點。

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