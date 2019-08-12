《逃犯條例》修訂爭議引發多場示威活動，日前有人將九倉置業（1997）旗下的商場海港城對出五支旗杆上的中國國旗除下，九倉（0004）昨日（11日）發表以「國旗代表國家的尊嚴，神聖不可侵犯」為題新聞稿，對國旗兩度受到冒犯，表示極度忿怒，予以強烈譴責，會全力協助警方追究。

九倉的新聞稿指出，「護旗不力，非不為也，我方有責」，又稱行為不但觸犯香港法律，更是對中國以及國內14億人不敬。九倉又指，少數滋事份子身為炎黃子孫，卻偏要生事，甚至以身試法，破壞香港社會安定，以及與14億中國人的感情，居心叵測。

九倉於新聞稿列出由8月3日至8月7日的事發經過，又指希望早日修復旗杆，會嚴肅地尋找零風險的辦法「護旗」，希望能集廣大群眾智慧，找到真正零風險的方案。

國旗事件近日持續發酵，《環球時報》總編輯胡錫進上周六（10日）晚在其微博發文，批評海港城是「暴徒」兩次把國旗降下、愛國愛港人士又兩次將國旗升起的地方，認為海港城並沒有表現出與惡勢力作鬥爭的任何努力。

而是次新聞稿全篇為簡體字，並無向香港傳媒發放，據了解，九倉主要是向曾提問的內地媒體回應事件。

九倉新聞稿全文：

九龍倉集團對於過去一周在香港尖沙咀海港城門外官地上高掛的國旗兩度受到冒犯，表示極度忿怒。該等行為不僅觸犯了香港特區法律，更加對祖國及全國十四億同胞不敬，我等予以強烈譴責，並會全力協助警方追究。

少數滋事份子，身為炎黃子孫，卻偏要生事，甚至以身試法，既破壞特區社會安定，亦破壞特區與十四億同胞的感情，居心叵測。

八月三日下午，數以千計人士在尖沙咀區進行大型群眾運動，其中數名滋事份子乘亂，以一分鐘的迅雷速度，破壞海港城門外官地上掛上的國旗。事後有愛國人士臨時將國旗掛上，管理員亦於翌日更換永久性的國旗，並加派保安人員把守，以減低重犯風險。

八月五日黃昏，在另一個大型群眾運動進行時，數十名滋事份子再來襲，以十敵一。而且今次手法更純熟，兼自備鐵馬及其他工具包圍旗杆，不消兩分鐘便完成破壞撤退，召警也來不及。事後，新的國旗迅速升起。

八月七日黃昏，管理員如常將國旗降下，再檢查過旗杆及設施所受的損毀，為安全著想決定暫時封閉旗杆，以進行緊急維修，免令如鯽的遊人生意外，尤其是附近正好有孩子云集的活動在舉行，風險較高。

回歸廿二多年來，國旗在特區多處地方飄揚，相安無事，一般都是不設防的。今次是全港記載中第一次發生事故，誠屬不幸。

護旗不力，非不為也，我方有責。

我們當然希望早日修復旗杆，把國旗在海港城門外重新升起，但為了不使國旗在同一地點第三次受到絲毫破壞，我們有非常嚴肅的責任尋找零風險的辦法去護旗。

一人計短、二人計長，三人行必有我師焉，除了尋求警方及專家求教，更希望能集廣大群體的智慧，盡快找到真正零風險的方案。有關詳情容後公布。公眾可於八月十三日上午十時起將建議電郵至 flag@21182118.com。