九倉置業（1997）旗下的商場海港城日前貼出告示，稱「除非有罪惡發生，警察請勿內進」，隨即受多方壓力，九倉（0004）首席顧問、前主席兼前全國政協常委吳光正今日在《信報》發文稱示威者「再出師已無名」，「反送中」的大樹已倒。記者今日走訪九置旗下的海港城及時代廣場，已不見相關告示。

九置主席吳天海曾回應，海港城及時代廣場的通告是出於一個基本考慮，為了確保場內所有人士，包括顧客及工作人員的安全，對他們的安全負責，其他則根據法律處理，因此貼出通告。不過有傳行政長官林鄭月娥向地產商施壓，包括批評商場不讓警員入內執法，等同變相縱暴，官媒《環球時報》總編輯胡錫進亦於微博批評海港城有向「極端示威者叩頭的嫌疑」。九倉（0004）首席顧問、前主席兼前全國政協常委吳光正今日即在報章發表題為「後反送中 出師無名 五求運動 無中生有」的評論文章。

除了海港城及時代廣場，尖沙嘴及銅鑼灣多個商場亦不見告示，包括希慎廣場、皇室堡、崇光百貨（SOGO）、世貿中心、fashion walk，以及昨日警察驅趕示威者的彌敦道商場，如The ONE及美麗華商場。

記者：蕭嘉聰

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