官媒環球時報早前批評九倉（0004）向示威者磕頭，集團首席顧問、前主席兼前全國政協常委吳光正今日更於報章發表題為「後反送中 出師無名 五求運動 無中生有」的評論文章。同系會德豐（0020）的業績會上 ，吳光正之子、會德豐主席吳宗權被問到爸爸的評論時，他表示據其了解是吳光正以私人名義經私人辦公室發表，代表其個人，集團則參與了上周地建商會十七家發展商聯署暴力的聲明，他並無補充。

問到近期警察與示威者衝突加劇，警察進入商場執法，他表示相信在九倉、九置（1997）已回答。至於可會向政府提建議或覺得如何解決當前問題，以及會否撤資等他均一律無回應。

他指，香港作為開放市場，不同於其他地方，外來因素有直接影響，近月經濟數據已放慢，GDP、通脹放緩等。在眾多影響中，難擇一個去說，但最大影響是中美貿易戰，對內地經濟的影響十分需要關注。

吳宗權又指，在本港的投資如常，包括最近的啓德地亦有入標，會平衡大市氣氛去決定入標價等，但市場上上落落難以看清。

目前香港的情況，他表示對公司最重要是員工心情、壓力及客戶看法，但暫不清楚，推盤則會按市況進行。

記者：方楚茵

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