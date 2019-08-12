丘鈦科技（1478）主席何寧寧表示，旗下印度新生產基地預計下月開始試產，料今年末季大量投產，該廠房攝像頭模組目標產能為每月300萬組。何表示，印度已上調模組相關進口稅率，故有需要在當地設廠，但補充即使印度新廠房完全投產，仍需進口部份產品應付當地需求，另外集團在崑山第三期廠房將於今季投產，今年底前會逐步將攝影像頭總產能擴至每月不超過5000萬顆，估計今年攝像頭模組出貨量按年增長不低於5成，此前的目標為按年增3成。

對於美國總統特朗普聲言加強封殺華為，會否影響公司，何寧寧表示，「這麼大動作對公司是有影響，但仍然屬可控的」。何寧寧解釋，現時手機所搭載的鏡頭數目上升，有利攝像頭模組出貨量，而且集團其他手機品牌客戶未有受太大影響。問及全球手機出貨量下跌，何寧寧重申，新手機多為雙鏡頭以上，五大客戶佔有率提升，料公司可以保持增長。

上周人民幣破7，財務總監范富強表示，集團已作3.3億美元外匯遠期合約，利用金融工具對沖匯率影響。丘鈦中午放業績，今收報7.35元，升7.93%。

記者：李哲毅

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