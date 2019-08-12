人行公布7月金融數據，當月新增人民幣貸款1.06萬億元，較6月的1.66萬億元有所放緩，較市場預期的1.28萬億元遜色。廣義貨幣（M2）按年增8.1%，增速比上月末和去年同期均低0.4個百分點，也低於市場預計的8.4%；狹義貨幣（M1）按年增3.1%，增速亦分別比上月末和去年同期低1.3個百分點和2個百分點，不及預期的4.7%。

分部門看，7月份人民幣貸款當中的住戶部門貸款增加5112億元，其中，短期貸款增加695億元，中長期貸款增加4417億元；非金融企業及機關團體貸款增加2974億元，其中，短期貸款減少2195億元，中長期貸款增加3678億元，票據融資增加1284億元；非銀行業金融機構貸款增加2328億元。

初步統計，7月份社會融資規模增量為1.01萬億元，按年少2103億元，低於市場預計的1.63萬億元。其中，對實體經濟發放的人民幣貸款增加8086億元，按年少增4775億元；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣減少221億元，按年少減552億元；委托貸款減少987億元，按年多減37億元；信托貸款減少676億元，按年少減529億元；未貼現的銀行承兌彙票減少4563億元，按年多減1819億元；企業債券淨融資2240億元，按年多70億元；地方政府專項債券淨融資4385億元，按年多2534億元；非金融企業境內股票融資593億元，按年多418億元。