經營崇光百貨（SOGO）的利福國際（1212）指出，6月《逃犯條例》修訂的示威活動，對銅鑼灣人流及收入造成負面影響。利福主席劉鑾鴻指出，7、8月的情況都差過上一個月份，難以預料下半年表現，坦言今次的情況來得很急，較2003年沙士更嚴重，希望香港早日回復平靜。

劉鑾鴻說，「政治問題應該政治解決」，員工及商戶對公司十分重要，暫時不考慮裁員，長遠而言香港有其優勢，中長線對香港有信心。問及人流表現，他形容「大家都睇到」，未有描述實際情況。

他又說，以往內地客佔公司生意40至45%，其餘為本地客，今次示威活動令本地消費大受打擊，希望事件早日平息，因現時不單是對公司有影響，零售業以至香港人生活亦受影響。

公司財務總監潘福全則透露，七月尖沙咀店及銅鑼灣店的銷售額及同店銷售均呈雙數字跌幅。

記者：蕭嘉聰

其他報道：

【SOGO業績】利福中期核心少賺3% 銅鑼灣SOGO銷售、客流量同下跌

【港股收市】警方、港澳辦記招 港股跌114點 成交跌14%

【業績解畫】福壽園：內地經濟下行壓力大 惟無損殯葬業發展

【國泰風波】國泰工會：對CEO以恐嚇解僱員工以阻參與示威感極度不滿

【國泰風波】國泰內部指引：不得在航班或物業內發表非公司授權言論

【逃犯條例】國泰：員工不得支持或參與機場示威 違者或解僱

【中國數據】信通院：7月手機出貨跌7.5% 5G機首月出貨7.2萬部

【A股收市】滬指重上2800點上收市 深指升2.1%

【逃犯條例】官媒指責後 吳光正發文炮轟示威者出師無名

【公司業績】利福中國半年多賺7.9%

【公司業績】丘鈦科技扭虧 半年賺1.8億人幣