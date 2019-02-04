港股受內憂外患困擾，市場關注3點半香港警方記招，會就昨日香港警察的問題執法會有何回應，加上港澳辦亦突然宣布開記招，港股午後成交大減，全日成交只有587億元，大減14%，跌至今年7月5日562億元後的新低。

不過，隨著記招展開，大市跌幅擴大，以收市及3時半之間，大市已跌105點，恒指收市跌114點或0.44%，報25824點，成交金額587億元；國指升4點或0.04%，報9997點。

機場集會，市場憂慮警方會施放催淚彈，至4時30分期指跌322點，低水337點。

本港問題，加上中國民航局對國泰（0293）發出「重大航空安全風險警示」，國泰收市跌4.85%，報9.8元，而持有國泰的太古（0019）更跌6.23%，收報76.7元，是跌幅最大的藍籌。

匯控（0005）高層大地震，今日再有高層證實將會退休，雖然在三位高層離任時均表示與華為特問題無關，但匯控仍跌1.58%，收報59.05元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低39點。

本港反修例警民衝突升級，港鐵站淪為警方靶場，射出胡椒彈、催淚彈、橡膠子彈，港鐵（0066）對於警方在站內發射橡膠子彈，影響乘客和港鐵職員安全，表示非常遺憾，譴責一切暴力行為。港鐵跌2.75%，收報47.8元。

上周五公布出貨量數字的舜宇（2382）升3.61%，收報86元，是升幅最大的藍籌，騰訊（0700）升0.47%，收報340元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻12點。

警民衝突升級，本地地產股下跌。恒地（0012）跌1.71%，收報37.4元；新地（0016）跌1.52%，收報110.3元；新世界發展（0017）跌3.1%，收報9.37元；長實集團（1113）跌1.68%，收報52.65元；信置（0083）跌0.88%，收報11.32元。

中午公布業績，由虧轉盈的丘鈦科技（1478）收市大升7.9%，報7.35元。

公布收費計劃的壹傳媒（0282），全日升22.2%，收報0.28元。

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