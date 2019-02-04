國泰航空（0293）繼行政總裁發出內部電郵，籲員工不得參加「違法示威」活動後，國泰及港龍工會發出聲明，對行政總裁今天發通告打壓員工參與和平示威表示極度遺憾。

聲明指，部分警員喬裝示威者，煽動同行人士衝擊以製造衝突，隨即拘捕示威者。而軍裝警員亦在多個地鐵站以殘暴手法驅趕、虐打和拘捕示威者、再連環以警棍當頭暴打、用腳壓已倒地流血的示威者頭部，導致示威者血流披面、毀容，並有致永久失明之虞等等，認為，警方殘暴不仁、喪盡天良的行為予以強烈譴責！警方罔顧市民生命安全、草菅人命，工會誓要追究責任到底。

此外，對於航空集團行政總裁Rupert Hogg禁止員工參與非法活動，工會表示強烈不滿及極度遺憾。根據基本法，香港人擁有集會自由、言論自由，此亦作為自由社會公民守護的核心價值，不容摧毀。對於行政總裁發通告以恐嚇解僱員工以妨礙員工遵循基本法享有的自由，工會表示極度不滿。

國泰航空及國泰港龍航空員工聲明如下：

各位市民、各位航空界朋友、各位國泰及國泰港龍同僚：

此聲明謹代表國泰航空集團中有良知及支持社會公義的一群發聲，強烈譴責警察殘暴對待示威者、肆意傷害香港市民，並對國泰航空行政總裁今天發通告打壓員工參與和平示威表示極度遺憾。

8月11日晚上，警方於全港多處佈防，展開拘捕示威者行動。其間，部分警員喬裝示威者，煽動同行人士衝擊以製造衝突，隨即拘捕示威者。而軍裝警員亦在多個地鐵站以殘暴手法驅趕、虐打和拘捕示威者。包括：在地鐵站內使用催淚彈、近距離行刑式開槍、用布袋彈射擊示威者眼球、驅趕示威者使之在扶手電梯上跌倒再連環以警棍當頭暴打、用腳壓已倒地流血的示威者頭部，導致示威者血流披面、毀容，並有致永久失明之虞等等……

我們對警方殘暴不仁、喪盡天良的行為予以強烈譴責！警方罔顧市民生命安全、草菅人命，我們誓要追究責任到底。

此外，本航空集團行政總裁Rupert Hogg今日發通告，內容指若僱員參與非法示威活動將會遭解僱，並以守法為由反對僱員參與8月12日機場聲討濫暴和濫捕的警察的示威活動。對此，我們表示強烈不滿及極度遺憾。根據基本法，香港人擁有集會自由、言論自由，此亦作為自由社會公民守護的核心價值，不容摧毀。對於行政總裁發通告以恐嚇解僱員工以妨礙員工遵循基本法享有的自由，我們極度不滿。

法理之外，尚有人性、人情。聲討極權暴政、追究警方殘暴不仁行為，是香港市民的訴求。國泰員工誓與港人同行，決不向強權低頭！

國泰航空及國泰港龍航空員工

2019年8月12日

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