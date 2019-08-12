繼國泰（0293）行政總裁何杲(Rupert Hogg)發信警告員工不得支持或參與機場「違法示威」後，據一封國泰內部指引顯示，提醒員工在當值時不要利用公司航班或物業作為張貼非工作相關告示的平台，以及不要發表非公司授權的歡迎詞。

國泰又指，在當值時亦需重點留意及尊重當地法律，要謹記員工在航班上的行動及行為將視為代表國泰。

在以往，曾有國泰機師在航班升降時向乘客提到本地機場示威活動及「香港加油」，國泰空中服務員工會亦在國泰城內一塊公司給予工會張貼通告的告示板化身成連儂牆。

國泰亦在內部指引中再次提到，中國民航局（CAAC）是公司營運司法管轄區的一個主要監管機構，預期國泰機組及營運在內地機場將會面對更頻密的檢查，為減少航班延誤或受阻，員工對相關檢查應全面合作。

本報曾就上述內部指引向國泰查詢，國泰發言人表示，中國民航局是其營運的司法管轄區監管機構，必定會嚴格遵守當局最新的監管規定。同時，公司必須時刻遵守法律。國泰航空對任何不合法活動持零容忍態度，並相信所有員工均會緊守崗位、保持專業，並互相支持及尊重。

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