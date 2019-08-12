國泰（0293）行政總裁何杲今日向員工發出內部電郵，指根據公司內部守則，員工不得支持或參與今日在機場舉行，未經批准的示威活動，強調任何支持或參與違法示威活動的員工將要面對嚴重紀律後果，包括解僱。同時，信中又提醒員工不得在社交媒體上公開任何涉及同事私隱、或發布任何欺凌、騷擾，令公司蒙羞的資訊。

何杲在信中強調，公司及員工均須遵守法律，尤其在近日的社會氣氛下，國泰會對於任何違法行為採取零容忍態度。並重申公司對於員工言行設有內部指引，其中包括對員工使用社交媒體及關於資料保密的政策。信中指出，國泰最近發現有員工在網上公開機密商業資料，強調公司不接受有關行為，並提醒員工在工餘時間的言行，亦可對公司造成嚴重影響。

信中又指，國泰在香港有良好聲譽，員工行為很可能會引起社會關注，或被誤以為其言行代表公司立場。何杲提醒員工，不得在社交媒體公開同事私隱、或發布任何構成欺凌或騷擾的資訊，令國泰名聲受損。

對於今日機場可能繼續有示威活動，何杲於信中提醒，今日的示威並未獲發不反對通知書，因此屬於非法示威活動，員工不能支持或參與在機場舉行的示威集會，並提醒員工注意自身安全。他又指大部分員工在過去兩個月的艱難時刻仍緊守崗位，公司對此非常感動。

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