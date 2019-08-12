【有片：選股王】中升呈向上突破走勢 上望咩水平遇阻力？
文章日期：2019年8月12日 12:54
港股今早乏力反彈，成交低迷。恒指低開69點後反彈，一度重上兩萬六關口，早市曾倒升129點回落，半日收報25,941點，升2點；國指稍佳，升0.53%。半日成交僅314億元。
食品、科技股偏強，藍籌股旺旺（0151）、舜宇（2382）升逾2%；中生製藥（1177）、騰訊（0700）升逾1%。香港局勢持續動盪，新世界（0017）、港鐵（0066）、中銀香港（2388）等繼續受壓，再跌約2%。濠賭股亦有沽壓，新濠（0200）跌近2%。不過，能源、中資券商做好，中燃氣（0384）、中信証券（6030）升逾2%。汽車股亦偏強，廣汽（2238）升近2%。
豪華車經銷商中升（0881）半日升8%。公司今年上半年純利增長升13%；收入升16%，當中售後及精品業務收入升兩成，佔超過一成。豪華品牌依然保持穩定增速，上半年豪華品牌銷量為10.56萬台，按年增近兩成，佔總銷量的比重五成。公司利潤有七成來自售後及增值服務，新車銷售佔不足三成，對未來增長保持穩定重要。
中升今早強勢，愈升愈有，創超過1年新高，半日高收升8%。該股升穿23元初現向上突破走勢，上望25元料有較大阻力。短線回調不宜失守22元。進取追落後則可以留意值博。另一豪華車經銷商永達（3669），即將公布中期業績有驚喜，而股價倘升破50天線約7元企穩，將有機會挑戰8元高位。
劉思明
明報投資版資深評論員
其他報道：
【港股午市】恒指半日升2點 匯控跌1.5%、國泰挫4.3%、太古挫5.2%