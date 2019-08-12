港股內憂外患，反彈乏力，半日成交縮減、升幅收窄。恒指最多曾升129點，半日收市升幅收窄至2點或0.01%，報25941點，成交金額313億元，較上周五半日減少近20%；國指升52點或0.53%，報10046點。

港股內憂外患不斷，中美貿易戰、本港反修例警民衝突持續升級，而中英兩國外交部亦就香港問題針鋒相對。匯控（0005）早前出現連番人事變動，今日再有高層傳退休，半日跌1.5%，收報59.1元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低37點。英資太古（0019）亦受累於旗下國泰（0293）遭內地民航局發出「重大航空安全風險警示」，今早股價雙隻下挫。太古（0019）跌5.26%，收報77.5元，是跌幅最大的藍籌，亦是2015年8月以來最大單日跌幅；而國泰半日跌4.3%，報9.85元。

本港反修例警民衝突升級，港鐵站淪為警方靶場，於站內發射橡膠子彈、胡椒彈、催淚彈，港鐵（0066）對於警方在站內發射橡膠子彈，影響乘客和港鐵職員安全，表示非常遺憾，譴責一切暴力行為。港鐵跌2.03%，收報48.15元。

警民衝突升級，本地地產股下跌。恒地（0012）跌1.18%，收報37.6元；新地（0016）跌1.07%，收報110.8元；新世界發展（0017）跌2.07%，收報9.47元；長實集團（1113）跌1.12%，收報52.95元；信置（0083）跌1.05%，收報11.3元。

零售股莎莎（0178）跌2.1%，報1.86元，曾低見1.83元，創2016年6月後新低。周大福（1929）跌1.34%、英皇鐘錶珠寶（0887）跌2.8%，亦創2016年7月後新低。

上升的藍籌21隻，其中，旺旺（0151）升2.69%，收報6.11元，是升幅最大的藍籌，騰訊（0700）升1.36%，收報343元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻37點。其餘25隻藍籌下跌，4隻無升跌。

其他報道：

【公司業績】光大綠色環保半年多賺26% 息8仙

【SOGO業績】利福中期核心少賺3% 銅鑼灣SOGO銷售、客流量同下跌

【擴大拉美市場】華為8億美元擬在巴西建新廠

【人事變動】匯控亞太區首席風險官退休

【A股午市】三大指數上升 外資連續8個月增持中國債券

【股份異動】太古挫半成 國泰曾跌4.7% 穿10元大關

【股價異動】中證監擴大兩融 取消擔保比例 內地券商股上升

【削減成本】東風、PSA擬大幅裁員 關2座合資組裝廠

【股價異動】港、台蘋果日報公布收費計劃 壹傳媒曾升15%

【匯控回購】匯控回購345.1萬股 涉約2億元

【港股開市】恒指低開69點 國泰跌2.9% 太古跌2.2%

【A股開市】三大指數上升 人行進行300億人幣逆回購

【開市焦點】止暴「製」亂 留意港鐵、地產、零售股