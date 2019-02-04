利福國際（1212）公布，截至今年6月底止中期純利按年上升45%至12.86億元，每股盈利升54%至0.856元；中期息每股增1.7%至30港仙。

純利上升主要由於期內投資收入錄得4.27億元，去年同期則因金融投資產生公平值虧損，錄得投資虧損5620萬元。而由於零售環境較去年同期疲弱，令銷售收益輕微下跌，集團核心業務應佔溢利淨額為9.813億元，按年下跌2.7%。

期內，集團營業額按年跌2%至21.03億元，直接、銷售後訂單及特許專櫃銷售產生的總銷售所得款項減少2.4%，惟表現仍略優於整體零售市場，其錄得2.6%的跌幅。集團營業額下跌主要是由於直接銷售減少約2.8%，而來自特許專櫃銷售的佣金收入則下跌約2.4%。

回顧期內，銅鑼灣崇光銷售數入下跌4.8%，整體客流量減少3.7%，店內的平均每宗交易額維持穩定於910港元。六月的反引渡示威活動亦為該店客流量及銷售收益減少的部分原因。尖沙咀崇光銷售收入則增加9.5%，銷售額亦增加14.3%。

展望未來，集團預期，鑑於地緣政治角力及全球增長勢頭減慢，將進一步破壞環球業務信心及壓抑消費者消費，相信香港零售行業的前景於下半年會挑戰重重。中美貿易局勢持續緊張及經濟不明朗加劇，對香港經濟造成挑戰，香港政治社會持續不穩，將進一步損害本地經濟，影響消費者意欲，打擊物業及股票市場的投資者情緒。此外，預計中國貨幣將持續疲弱，亦將壓抑訪港旅客人數及中國遊客於本港消費。

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