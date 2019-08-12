港股今早低開69點或0.27%，報25869點，成交金額8億元；國指今早高開2點或0.03%，報9996點。

公布7月出貨量的舜宇（2382）升1.69%，報84.4元，是升幅最大的藍籌，中移動（0941）升0.92%，報65.5元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻11點。

警方昨晚於太古港鐵站，有防暴警察在約兩米內向示威者連續開槍發射胡椒彈，加上旗下國泰（0293）遭內地民航局發出「重大航空安全風險警示」，太古（0019）跌2.2%，報80元，是跌幅最大的藍籌。國泰則跌2.9%，報10元，創1個月低。港鐵（0066）跌0.41%，報48.95元。

香港反修例衝突升級，友邦（1299）跌1.06%，報75元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低28點。

繼集團行政總裁范寧日前突然離任後，匯控（0005）發出內部郵件，指集團大中華區行政總裁黃碧娟今日起離任，開始離職前休假。開市跌1%，報59.4元。

中國恒大（3333）及恒大健康（0708）齊發盈警，恒大預料上半年純利將按年跌49%至270億元(人民幣．下同），核心業務純利亦跌45%至300億元。恒大指出，上半年合約銷售與去年相若，不過上半年的交樓面積減少，拖累利潤下跌。恒大健康亦預告，上半年業績將由盈轉虧，料上半年淨虧損20億元，去年同期賺2億元。集團指出，由於新能源汽車業務正處於前期投入階段，研發等相關費用及利息支出增加，業務上半年將虧損20億元，健康管理業務表現保持穩定。恒大開市報18.68元，跌1.99%，恒大健康開市報7.85元，無升跌。

金山軟件（3888）公告，截至6月底公司持有有Cheetah Mobile Inc.（獵豹）1180萬股A類普通股及近6.63億股B類普通股。金山軟件留意到4月以來獵豹股價持續表現低迷，按國際會計準則要求下，正在對獵豹的投資進行評估並計劃進行減值撥備，預期截至六月底的撥備金額共約12億到14億之間。開市報15.02元，跌1.83%。

內房合景泰富（1813）公布執董、首席財務官兼公司秘書徐錦添辭任，將同時轉任集團高級顧問。開市報6.22元，無升跌。

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