美國總統特朗普警告，下個月的中美貿易會談可能被取消，以及表示美國不會與華為做生意(其後獲澄清，只是禁止聯邦機構購買華為產品)，美股三大指數跌幅收窄，道指收市跌0.35%，港股ADR則跌98點或0.38%，收報2840點。個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.38%，折合報337.13元；匯控（0005）跌1.24%，折合報59.25元；建行（0939）跌0.19%，折合報5.69元。

今日焦點股份可留意：

本港周未再有反修例活動，雙方衝突持續、武力升級，在內地傳達「止暴制亂」指示後，本港暴力未見制止，而「制亂」反而「製」造出更多混「亂」，警方於葵芳港鐵站發射橡膠子彈、催淚彈，在太古港鐵站，有防暴警察在約兩米內向示威者連續開槍發射胡椒彈；在銅鑼灣，有無戴委任證、黑衣裝扮的疑似警察，在示威者人群中現身拘捕人；荃灣二陂坊衝突，防暴警搜車未拘捕白衣人；亦有示威者被射爆眼，警遭疑汽油彈燒傷等。

上述情況受影響的已不止示威者與警方，港鐵站內的無辜市民、港鐵職員，以致剛剛經過的列車乘客亦受到催淚彈無差別影響，香港經濟亦在「止暴制亂」之下受到影響，港鐵（0066）、本地地產股、零售股皆受影響。香港警隊的執法水平、國際金融中心地位前景自有公論，投資者多加留意對經濟層面的影響。

其他個股方面，繼集團行政總裁范寧日前突然離任後，匯控（0005）發出內部郵件，指集團大中華區行政總裁黃碧娟離任，開始離職前休假。

中國民航局發聲明，針對國泰航空（0293）於「近期在多宗事件中所曝光的安全風險及隱患」，發出「重大航空安全風險警示」，要求國泰停止「支持或參與非法遊行及示威活動」的機組人員執行前往內地航班職務、向內地提交機組人員名單，以及加強內部管控。國泰表示正仔細研究有關指示，會認真處理及跟進。有消息稱，國泰高層對民航局公布也感愕然，正研究怎樣達到其要求，至於要向民航局遞交翌日航班機組人員名單，美國在911事件後也有此要求。

舜宇光學（2382）公布，集團7月份手機鏡頭出貨量1.09億件，按年增長23%，主要是因為公司手機鏡頭市場份額的上升，按月增長7.5%。手機攝像模組出貨量4824.2萬件，按年增長82.2%，主要是因為去年7月份的出貨量受到個別客戶驗收產品時間推遲的影響，按月上升11.6%。

中國恒大（3333）及恒大健康（0708）齊發盈警，恒大預料上半年純利將按年跌49%至270億元(人民幣．下同），核心業務純利亦跌45%至300億元。恒大指出，上半年合約銷售與去年相若，不過上半年的交樓面積減少，拖累利潤下跌。恒大健康亦預告，上半年業績將由盈轉虧，料上半年淨虧損20億元，去年同期賺2億元。集團指出，由於新能源汽車業務正處於前期投入階段，研發等相關費用及利息支出增加，業務上半年將虧損20億元，健康管理業務表現保持穩定。

金山軟件（3888）公告，截至6月底公司持有有Cheetah Mobile Inc.（獵豹）1180萬股A類普通股及近6.63億股B類普通股。金山軟件留意到4月以來獵豹股價持續表現低迷，按國際會計準則要求下，正在對獵豹的投資進行評估並計劃進行減值撥備，預期截至六月底的撥備金額共約12億到14億之間。

內房合景泰富（1813）公布執董、首席財務官兼公司秘書徐錦添辭任，將同時轉任集團高級顧問。