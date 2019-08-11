雷士照明（2222）公布向私募基金KKR Asian Fund III L.P.出售惠州雷士、蔚藍芯光及珠海耀輝，亦即雷士照明中國業務7成權益，於交割時雷士照明將收取現金代價與股份代價總共55.59億元人民幣（下同），當中現金代價為46.11億元。

雷士照明指，估計將因出售事項錄得收益約28.83億元。上述現金代價淨額約42.77億元，公司擬將所得款項中的74%，即約33.98億元（約38.05億港元）用於派特別股息，按已發行股份總數計，每股特別股息約0.9港元。餘下的將用於擴展國際業務，其中包括建造海外生產設施。

交易完成後，雷士照明中國業務的控股公司董事會將由5名董事組成，KKR有權委任3名，雷士照明則有權委任2名董事。

雷士照明指，未來公司計劃繼續發展其國際業務，故出售事項是業務優化策略的一環，完成後集團將主要從事中國保留業務；中國ODM業務；及國際業務。保留下來的集團亦可能與KKR達成協議將其業務擴展至以雷士品牌在中國生產、銷售及分銷若干家用非照明產品及系統。

公司預期將從出售事項收到不少於8.79億元淨現金收入，將用於國際業務進一步投資，而目前公司正在東亞建立LED照明產品生產線，亦正考慮收購經營照明品牌及專注於歐洲或美國的企業間模式的收購目標。