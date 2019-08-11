財經事務及庫務局長劉怡翔發表網誌，指香港今年通過財務行動特別組織FATF（Financial Action Task Force）有關打擊洗錢制度的審核，成為亞太區首個通過有關審核的成員地區。FATF確認，香港打擊洗錢的制度有效，風險評估、執法、沒收犯罪得益、反恐融資，以及國際合作等方面成效特別顯著。

FATF評估香港的程序在去年開始，為時18個月，來自各國的十位專家進行審核及撰寫香港的相互評估報告，FATF今年6月於美國奧蘭多舉行的全體大會審視報告後獲通過，將於9月正式發表。目前國際反洗錢行動以FATF為中心，由全球39個主要經濟體組成，總部設於法國巴黎，至今經由FATF進行相互評估的23個經濟體中，只有5個通過審核。

劉怡翔指出，在經濟全球化和資本流動國際化下，洗錢活動涉及更複雜的跨境元素，沒有地區可獨善其身，令近年各地一直大力加強國際合作，協力打擊洗錢及恐怖主義融資活動。 他又稱，香港是享譽全球的國際金融中心，每日有大量資金自由進出，來自全球各地的洗錢風險絕對不容忽視。

政府一直致力建立一套符合國際標準的打擊洗錢制度，財政司司長主持的打擊洗錢中央統籌委員會，相互評估前就特別加強立法工作，並在立法會的支持下，通過5條有關打擊洗錢和恐怖主義融資的新法例。另外，各個公營機構，包括執法部門、律政司及監管機構亦加強了風險評估、執法、監管、國際合作及能力建設等範疇的工作，提升香港打擊洗錢制度的成效。