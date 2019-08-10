美國總統特朗普暗示或取消下月的中美談判，拖累周五美股表現，道指跌90點或0.34%，收報26287點；標指跌19點或0.66%，報2918點；納指跌80點或1.00%，報7959點。一周累計，道指、標指、納指分別跌0.75%、0.46%和0.56%。

道指早段曾跌逾286點，臨近尾市倒升35點，但收市再轉跌90點至26287點。道指成份股方面，科技公司IBM表現最差，跌2.83%，報136.13美元，拖累道指26點；晶片股英特爾及對貿易戰敏感的重型機械股Caterpillar分別跌2.52%及2.16%。

美國最大召車平台優步（Uber）次季淨虧損擴大5倍至52.4億美元（409億港元），周五即插6.82%至40.05美元。

港股ADR比例指數報 25841點，跌97點或0.38%；恒指夜期報25842點，低水97點。匯控（0005）昨日發出內部郵件，指大中華區行政總裁黃碧娟即日起離任，匯控ADR折合報59.26元，較港收市低1.24%。內銀股受壓，工行（1398）及中行（3988）折合報4.94元及2.99元，跌0.71%及0.68%。騰訊（0700）折合報337.16元，較港收市跌0.37%元。