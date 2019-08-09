中升控股（0881）公布，中期純利增長13.3%至20.82億元人民幣。期內，收入為574.1億元，按年升16.4%。期內新車銷量213,762台，增長17.3%，當中豪華品牌銷量升19.1%。

集團聯席首席財務總監兼副總經理李國輝表示，雖然上半年整體市場下降，但豪華品牌依靠保持增速。集團主席兼執行董事黃毅解釋，現時雖中國經濟處於放緩，但主要在於低端方面，高端產品其需求及發展仍不錯。

對於下半年預測，黃毅表示，假如工廠方面表現做好，有信心下半年仍有高增長，加上售後服務可為集團帶來增長的保障。中美貿易戰方面，黃表示，其對集團影響不大，雖然平治汽車有部分是由美國廠房生產，但關稅方面隨後達成共識，加上大部分汽車都是來自日本，所以整體對集團影響不大。

新能源汽車方面，黃毅指，主要會出售集團有代理的新能源汽車牌子如：豐田，但就表示因現時其市場比例仍很少，難以作出具體數據，並相信未來新能源汽車發展漸趨成熟時會讓其比例上升。另外有記者提問到年青人對買車的購買意欲，黃則表示，年青人在很多車廠收入來源中漸佔重要位置如：Lexus 亦因此漸漸年青化去吸引年輕買家。

記者：陳子謙

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