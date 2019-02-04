內地7月工業生產者出廠價格(PPI)出現3年來首次倒退，A股跌勢持續，港股午後亦未能止跌，並且以全日最低位收市，恒指收市跌181點或0.69%，報25939點，成交金額685億元，較昨日減少9.7%；國指跌47點或0.48%，報9993點。

中美貿易戰持續，加上內經濟數據亦差，影響市場氣氛，50隻藍籌當中，41隻下跌，太古（0019）跌4.1%，收報81.8元，是跌幅最大的藍籌；友邦（1299）跌1.81%，收報75.8元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低50點。

大市由重挫中反彈，在缺乏利好消息之下，市場乏力向上，成交金額亦減少，資金集中炒業績股，除上述太古外，中移動（0941）升2.93%，收報64.9元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻34點。高鑫零售（6808）昨日公布業績，收入利潤雙增，收市升7.4%，報8.47元，成交金額5.5億元，打入二十大。

美國禁止向五間中國公司採購電信設備，包括中興通訊（0763），中興收市跌7.7%，報20.1元，曾跌最多11.7%，低見19.24元，創1個月低。

恒指過去5個交易日累跌3.63%或979點，跌幅較上周減少，上周累挫5.21%或1479點。本周表現最佳的是申洲國際（2313），累升2.22%，中生製藥（1177）累升2.08%、中電（0002）累升0.95%。表現最差的是新世界發展（0017）累跌10.3、瑞聲（2018）跌9.27%、中人壽（2628）跌7.49%。

國指過去5個交易日累跌3.42%或354點，表現最好的是東風集團（0489）升2.4%、申洲升2.22%、粵海投資（0270）升1.34%。表現最差的是新華人壽保險（1336）累跌9.51%、中國信達（1359）跌8.38%、中國華融（2799）跌7.8%。

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